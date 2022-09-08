Заявки на смену спортивного гражданства подали 19 российских фигуристов

Девятнадцать российских фигуристов подали заявки на смену российского гражданства. Однако трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что это не является катастрофой.

В четверг представители Федерации фигурного катания на коньках России сообщили РИА "Новости", что организация получила девятнадцать запросов на переход в сборные других стран с начала года.

Ирина Роднина, комментируя эту ситуацию, отметила, что неизвестно, кто эти фигуристы.

"Неизвестно, что за фамилии. Неизвестен возраст. Если это молодые ребята — это решение родителей. Члены сборной могут сменить гражданство? Никто этого не знает. Не думаю, что происходит какая-то катастрофа", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

В настоящее время российские фигуристы не могут выступать в международных соревнованиях. Международный союз конькобежцев отстранил наших спортсменов от соревнований на фоне событий на Украине.

Отметим, что смена спортивного гражданства вовсе не является гарантией того, что спортсмен из России без помех сможет участвовать в соревнованиях.

В этой связи показательна история 19-летней Елизаветы Полстяной, которая ещё с 2018 года выступала за сборную Латвии. Однако в августе её убрали из заявки сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства.

После этого спортсменка отказалась от выступлений за сборную Латвии и заявила о том, что возвращается в Россию.