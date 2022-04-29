Универсиаду 2023 года перенесли из России

Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) заявили, что летнюю Универсиаду не станут проводить в России. Мероприятия должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге.

"На дистанционном заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года", — написали на официальном сайте федерации.

Ранее олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову запретили принимать участие в соревнованиях Международной федерации плавания. Организаторы приняли соответствующее решение, поскольку спортсмен находился на концерте в Лужниках.