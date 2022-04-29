Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) заявили, что летнюю Универсиаду не станут проводить в России. Мероприятия должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге.
"На дистанционном заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года", — написали на официальном сайте федерации.
Ранее олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову запретили принимать участие в соревнованиях Международной федерации плавания. Организаторы приняли соответствующее решение, поскольку спортсмен находился на концерте в Лужниках.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.