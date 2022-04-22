FINA запретила пловцу Евгению Рылову участвовать в чемпионате мира

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова лишили права участвовать в соревнований Международной федерации плавания на девять месяцев.

Российский спортсмен попал под "санкции" из-за того, что участвовал в митинге-концерте в Лужниках 18 марта 2022 года к 8-летию со дня присоединения Крыма к Российской Федерации.

Запрет будет действовать менее года и вступает в силу с 20 апреля. Рылов не сможет принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится летом в Будапеште.

Ранее сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием решение отстранить русских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне.