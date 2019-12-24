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Источник Правда.Ру

Подготовка к Универсиаде-2023 начинается с финансового скандала

Спорт

В Екатеринбурге подготовка к проведению Универсиады-2023 началась со скандала. И WADA здесь совершенно ни при чем: отзывать у России право на проведение этих международных соревнований не собираются, так как оно "не попадает под антидопинговые санкции".

Скандал, набирающий обороты, финансовый и виноваты в нем только в оргкомитете мероприятия. Там "засекретили" все расходы на раскрутку "Универсиады".

Фирма-невидимка

Всеми пиар-мероприятиями Универсиады будет заниматься, как пишут СМИ региона, "некая московская компания DMM Group, про которую известно только, что она не состоит в  Ассоциации коммуникационных агентств России".

Более то, о ней никогда не слышали рекламщики Москвы и Екатеринбурга.

"О существовании такой рекламной компании лично мне ничего не известно. Не думаю, что это крупное агентство. Членом АКАР оно не является",

— цитирует URA. RU слова Игоря Кирикчи, директора BBDO Group Russia.

Не удалось уральским журналистам найти даже московский офис компании DMM Group. По указанному на сайте адресу, который помечен сервисом "Сбис" как "массовый", зарегистрированы еще 11 фирм.

Был ли конкурс?

Конкурс, который должен был проводиться на портале госзакупок, то ли был, то ли нет — никак не могут понять журналисты Екатеринбурга. Во всяком случае, сведений ни об одной закупке, которую бы проводило АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" на портале нет.

А Александр Чернов, руководитель исполнительной дирекции Универсиады, сумму контракта на информационную поддержку мероприятия "не смог вспомнить". Он сказал только, что

"Контракт с московской DMM Group был заключен на основе конкурса. Она предложила наиболее низкую стоимость выполнения работ среди 5-6 конкурентов".

Выиграла и отдала работу на субподряд. Уральскому рекламному агентству AMG, которое, по словам его руководства не участвовало в конкурсе потому, что "ничего о нем не слышало".

Темы конкурс оргкомитет госзакупки подготовка екатеринбург универсиада-2023 александр чернов финансовый скандал
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