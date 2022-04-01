Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу смелого поступка бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, являющегося старшим братом пятикратного олимпийского чемпиона в этом виде же спорта Мартена Фуркада.

После объявления об отстранении российских спортсменов на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в феврале в американском Солджер-Холлоу, с вакс-кабины были убраны таблички с флагом России. Симон Фуркад счёл это несправедливым и, чтобы поддержать россиян и показать, что "он на сто процентов с ними", бывший биатлонист разорвал французский флаг и, поменяв их местами, приклеил на вакс-кабину изображение российского триколора.

"Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад — молодец. Спасибо ему большое. У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живёт в демократической Франции", — рассказал Дмитрий Губерниев корреспонденту "Чемпионата".

Сам Фуркад признался, что хотел показать своим поступком, что эти российские спортсмены "ни в чём не виноваты". По его словам, он хотел показать российским биатлонистам, что они не несут ответственности за происходящие политические события, призвав не исключать их, так как такое решение является "контрпродуктивной мерой".

"Это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить", — уверен Фуркад.