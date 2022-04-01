Биатлонист Фуркад порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский

На Юниорском чемпионате мира по биатлону российские спортсмены получили невиданную поддержку от знаменитого французского биатлониста Симона Фуркада. Чемпион мира разорвал флаг своей страны, чтобы обеспечить нашу команду триколором.

Во время недавних соревнований в Соединённых Штатах организаторы сняли российский флаг с резиденции отечественной технической команды, как того требует постановление Международного союза биатлонистов. Но оказалось, что далеко не все европейцы согласны с навязываемой "культурой отмены" всего российского.

Французский биатлонист Симон Фуркад увидел, что российскую вакс-кабину лишили национального флага и принял решение исправить ситуацию, рассказал РИА Новости член юниорской сборной России Юрий Батманов. В качестве замены спортсмен принёс флаг Франции, который ему пришлось разорвать, чтобы сделать из него российский триколор.

"Он разорвал свой французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг", — рассказал Батманов.

Также он отметил, что негативное отношение россияне испытывали исключительно от организаторов. Участники соревнований, включая американцев и сборную Финляндии, подходили к российским коллегам, чтобы выразить им свою поддержку.