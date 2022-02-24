УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине, сообщает Associated Press.

В пятницу, 25 февраля состоится внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором будет принято соответствующее решение.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 8 мая на "Газпром Арене" в Петербурге.

Спортивное мероприятие могут перенести в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам или Барселону. При этом УЕФА не рассматривает Лондона, поскольку в финале Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" произошли массовые беспорядки.

Ране президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации в Донбассе после того, как главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь сдержать агрессию Украины.

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