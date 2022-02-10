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Автор Ольга Лазарева

Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Несмотря на заверения инспекции УЕФА, что Петербург находится в хорошей форме в плане подготовки к финалу Лиги чемпионов, эксперты считают, что инфраструктура города не сможет обеспечить должный уровень сервиса для гостей мероприятия.

Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны

Сегодня глава организационного комитета финала Алексей Сорокин заявил журналистам, что стадион, по мнению инспекторов УЕФА, готов к приёму гостей финала.

Между тем Сорокин не стал упоминать, что большое количество объектов, не связанных со стадионом, находятся в подвешенном состоянии. Речь идёт о различных дополнительных площадках, включая

  • фан-зоны в СК "Юбилейный",
  • парке 300-летия
  • и фестиваль болельщиков на Дворцовой площади.

Все эти мероприятия до сих пор находятся под вопросом, несмотря на оптимистичные заявления Смольного.

Например, до сих пор не понятно, как будет проводиться фестиваль болельщиков с учётом коронавирусных ограничений. Не определена система проверки QR-кодов.

Нет понимания в вопросе организации фанатских зон, в том числе в парке 300-летия. Также эксперты отмечают, что в городе закрыто множество заведений для туристов. Разоряются бары и рестораны. Всё это негативно скажется на гостях финала.

Санкт-Петербург сейчас не готов принимать крупные международные мероприятия, особенно спортивные. Таким мнением поделился блогер, журналист и политолог Вадим Манукян. Манукян призвал администрацию активнее ремонтировать город, чтобы успеть представить Санкт-Петербург туристам и миллионам телезрителей в самом его лучшем виде.

"Нужно активно порядок наводить. Например, проблемы с транспортной системой решать, восстанавливать культурные здания, ремонтировать обветшалые дома. Вот тогда и туристов можно приглашать, в том числе и из-за рубежа. Мне кажется, пока Петербург в нынешнем его состоянии не готов принимать международные мероприятия, в том числе и спортивные", — пояснил блогер.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы уефа туризм лига чемпионов санкт-петербург
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