Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны

Несмотря на заверения инспекции УЕФА, что Петербург находится в хорошей форме в плане подготовки к финалу Лиги чемпионов, эксперты считают, что инфраструктура города не сможет обеспечить должный уровень сервиса для гостей мероприятия.

Сегодня глава организационного комитета финала Алексей Сорокин заявил журналистам, что стадион, по мнению инспекторов УЕФА, готов к приёму гостей финала.

Между тем Сорокин не стал упоминать, что большое количество объектов, не связанных со стадионом, находятся в подвешенном состоянии. Речь идёт о различных дополнительных площадках, включая

фан-зоны в СК "Юбилейный",

парке 300-летия

и фестиваль болельщиков на Дворцовой площади.

Все эти мероприятия до сих пор находятся под вопросом, несмотря на оптимистичные заявления Смольного.

Например, до сих пор не понятно, как будет проводиться фестиваль болельщиков с учётом коронавирусных ограничений. Не определена система проверки QR-кодов.

Нет понимания в вопросе организации фанатских зон, в том числе в парке 300-летия. Также эксперты отмечают, что в городе закрыто множество заведений для туристов. Разоряются бары и рестораны. Всё это негативно скажется на гостях финала.

Санкт-Петербург сейчас не готов принимать крупные международные мероприятия, особенно спортивные. Таким мнением поделился блогер, журналист и политолог Вадим Манукян. Манукян призвал администрацию активнее ремонтировать город, чтобы успеть представить Санкт-Петербург туристам и миллионам телезрителей в самом его лучшем виде.