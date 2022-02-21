Канадский лыжник Кершоу: "Путин подарит Большунову дворец в Сочи за его медали"

Лыжник сборной Канады Девон Кершоу назвал Александра Большунова королём Олимпийских игр в Пекине. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин наградит российского спортсмена за его медали.

По словам Кершоу, ни один мужчина-лыжник ещё не собирал коллекцию из пяти медалей на одной Олимпиаде.

"Большунов не то что квартиру в Москве получит от Путина. Ему, наверное, когда Путин уйдёт с поста, дворец в Сочи подарят, рядом с которым мы выступали", — сказал канадский лыжник в подкасте FasterSkier.

Он подчеркнул, что вряд ли кто-нибудь сможет побить рекорд Большунова в ближайшее время.

На ОИ-2022 Большунов получил пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. В субботу, 19 февраля, он занял первое место в марафоне. Серебро досталось россиянину Ивану Якимушкину, а бронза — норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру.

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