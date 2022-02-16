Большунов попросил журналистов не делать поспешные выводы про него и Терентьева

Российский лыжник Александр Большунов оправдался за своё поведение после финиша. Журналисты заметили, что спортсмен не стал сразу подходить к своему напарнику Александру Терентьеву после финиша командной спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине 16 февраля. Этот момент не укрылся от внимания прессы, и уже успел вызвал много необоснованных домыслов.

Большунов подробно рассказал, что он делал после финиша и почему зрители не увидели его рядом с Терентьевым.

"Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошёл к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы" — попросил журналистов Большунов.

Лыжник добавил, что гонка проходила в сильный мороз, и после финиша важно как можно скорее одеться, чтобы не замёрзнуть.

"Сегодня -22. Если не одеться — сразу замерзаешь. После финиша я подошёл к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим всё сказано!" — цитирует Большунова издание "Спорт-экспресс".

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