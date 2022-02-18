Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, почему российская фигуристка Александра Трусова устроила истерику из-за второго места на Олимпийских играх в Пекине.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" специалист отметил, что спортсменка, скорее всего, находилась в состоянии длительного напряжения и стресса, что привело к эмоциональному взрыву и неправильным поведенческим реакциям, таким как внезапное решение покинуть спорт.

Кроме того, по словам Фомина, Трусова считала первое место единственно возможным для себя. Получение серебряной медали она восприняла как проигрыш.

"Ещё одна причина — возрастные особенности. 17 лет — это подросток, ей сложно контролировать свои эмоции", — сказал врач.

Также он предположил, что истерика в конечном итоге помогла Трусовой снять напряжение. Как подчеркнул Фомин, люди снимают стресс, действуя по-разному: одни идут на занятия фитнесом, а другим нужно просто покричать.

"Всё это означает, что ей в моменте не хочется заниматься спортом. Но, скорее всего, всё вернётся в нормальное русло", — заключил психиатр.

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