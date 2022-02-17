EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой

Спорт

Спортивный комментатор и эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин объяснил в беседе с Pravda. Ru, почему российская фигуристка Александра Трусова так болезненно отреагировала на своё второе место на Олимпиаде в Пекине.

Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой

После объявления итоговых результатов Трусова, получившая серебряную олимпийскую медаль, настолько расстроилась, что ей не досталось золото, что даже не пыталась скрыть своего разочарования. Спортсменка не могла сдержать слёз на пьедестале, и крикнула одному из преследовавших её журналистов, что ненавидит всё, и больше никогда не выйдет на лёд.

Дадыгин отметил, что главное преимущество Трусовой как фигуристки — это, конечно, её удивительные четверные прыжки. По его словам, спортсменка имела право думать, что впервые в истории исполняя пять четверных прыжков на олимпийском льду, она считала себя лучшей в мире. И ей было искренне непонятно, почему ей в её пятью четверными прыжками поставили более низкие оценки, чем занявшей 1 место Анне Щербаковой, у которой таких прыжков в произвольной программе было всего два.

Комментатор считает, что причина победы Щербаковой, которая так расстроила Трусову — более выигрышная и сбалансированная программа, отличная хореография и запоминающийся образ на льду.

"Но дело в том, что программа у Анны Щербаковой более сбалансированная и она смотрится намного выигрышней, чем программа Александры Трусовой. Если у Саши спортивное такое направление, она за счет прыжков пытается заработать большее число баллов, то у Анны Щербаковой прекрасная хореография, она создает на льду образ. Вот эту программу забыть очень сложно, а вспомнить программу Трусовой, если отбросить все прыжки, вот там, понимаете, она не цепляет как произведение искусства. Вот Щербакова цепляет, а Трусова восхищает вот тем, что она умеет делать эти немыслимые многооборотные прыжки, но у нее нет произведения на льду", — объяснил свою точку зрения Дадыгин.

17 февраля на соревнованиях фигуристок на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, поразив всех своими поразительными четверными прыжками. Олимпийское золото досталось Анне Щербаковой, безукоризненно откатавшей свою произвольную программу. Третья россиянка, Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу с двумя падениями и помарками, оказалась на 4 месте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пекин-2022 | Александра Трусова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Светлана Нерадовская
Темы анна щербакова фигурное катание александра трусова
Новости
Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой
Читатели Daily Mail больше не верят "ни одному слову" Байдена о "вторжении РФ"
Стилист Кауфман о закрашивании седины Зеленским: "Есть риски стать Кобзоном"
Комментатор Дадыгин оценил шансы Валиевой на новые победы
Путин призвал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
В Кремле оценили слова Байдена о вторжении РФ на Украину в "ближайшие дни"
Ищите женщину: в Мурино двое устроили поножовщину из-за дамы сердца
Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине
Английский ведущий Морган обвинил РФ в издевательстве над детьми-спортсменами
Политолог Марков: "Всё-таки удалось им затравить Валиеву!"
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Общество
Врач скорой помощи из Подмосковья предрёк массовое увольнение медиков
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Последние материалы
Нет мотивации к учёбе: что делать
Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой
Читатели Daily Mail больше не верят "ни одному слову" Байдена о "вторжении РФ"
США ждут шанса, чтобы вынудить Израиль предать Путина
Стилист Кауфман о закрашивании седины Зеленским: "Есть риски стать Кобзоном"
Комментатор Дадыгин оценил шансы Валиевой на новые победы
Путин призвал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
Когда пора менять масло в двигателе: автоэксперт даёт советы
В Кремле оценили слова Байдена о вторжении РФ на Украину в "ближайшие дни"
Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников