Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой

Спортивный комментатор и эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин объяснил в беседе с Pravda. Ru, почему российская фигуристка Александра Трусова так болезненно отреагировала на своё второе место на Олимпиаде в Пекине.

После объявления итоговых результатов Трусова, получившая серебряную олимпийскую медаль, настолько расстроилась, что ей не досталось золото, что даже не пыталась скрыть своего разочарования. Спортсменка не могла сдержать слёз на пьедестале, и крикнула одному из преследовавших её журналистов, что ненавидит всё, и больше никогда не выйдет на лёд.

Дадыгин отметил, что главное преимущество Трусовой как фигуристки — это, конечно, её удивительные четверные прыжки. По его словам, спортсменка имела право думать, что впервые в истории исполняя пять четверных прыжков на олимпийском льду, она считала себя лучшей в мире. И ей было искренне непонятно, почему ей в её пятью четверными прыжками поставили более низкие оценки, чем занявшей 1 место Анне Щербаковой, у которой таких прыжков в произвольной программе было всего два.

Комментатор считает, что причина победы Щербаковой, которая так расстроила Трусову — более выигрышная и сбалансированная программа, отличная хореография и запоминающийся образ на льду.

"Но дело в том, что программа у Анны Щербаковой более сбалансированная и она смотрится намного выигрышней, чем программа Александры Трусовой. Если у Саши спортивное такое направление, она за счет прыжков пытается заработать большее число баллов, то у Анны Щербаковой прекрасная хореография, она создает на льду образ. Вот эту программу забыть очень сложно, а вспомнить программу Трусовой, если отбросить все прыжки, вот там, понимаете, она не цепляет как произведение искусства. Вот Щербакова цепляет, а Трусова восхищает вот тем, что она умеет делать эти немыслимые многооборотные прыжки, но у нее нет произведения на льду", — объяснил свою точку зрения Дадыгин.

17 февраля на соревнованиях фигуристок на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, поразив всех своими поразительными четверными прыжками. Олимпийское золото досталось Анне Щербаковой, безукоризненно откатавшей свою произвольную программу. Третья россиянка, Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу с двумя падениями и помарками, оказалась на 4 месте.

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