Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не выступит с показательным номером на Олимпийских играх в Пекине, сообщает "Спорт-Экспресс".

В воскресенье, 20 февраля состоятся показательные выступления фигуристок. В мероприятии примут участие олимпийская чемпионка Анна Шербакова (Россия), серебряная медалистка Александра Трусова (Россия), бронзовый призёр Каори Сакамото (Япония), а также Ю Ен (Южная Корея), Алиса Лью (США) и Луна Хендрикс (Бельгия).

Ранее Щербакова победила в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, набрав за два проката 255,95 балла. "Серебро" досталось Александре Трусовой (251,73 балл), а бронзовую медаль выиграла японка Каори Сакамото (233,13 балла). Четвёртое место заняла Камила Валиева с 224,09 баллами.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова, сделавшая во время проката пять четверных прыжков и установившая мировой рекорд, негативно восприняла решение судей о присуждении ей второго места. Она заявила, что мечтала получить олимпийское золото, а не серебро. Во время награждения Трусова плакала и на эмоциях сказала:

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт!… Никогда больше не выйду на лед!… У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет!"

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