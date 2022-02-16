Елена Вяльбе объяснила, почему Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша

Главный тренер национальной сборной, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу того, что российский лыжник Александр Большунов не стал подходить к своему коллеге по команде Александру Терентьеву после того, как завершился командный спринт на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены удостоились в спринте бронзовой награды.

"Не стоит обращать внимания на то, что Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша. Они дружат. У Саши и с Глебом Ретивых хорошие отношения. Тут мороз такой. Если Саша после своего этапа сразу побежал переодеваться, то правильно сделал", — сказала Вяльбе корреспонденту "Чемпионата".

Президент Федерации попросила журналистов не выискивать гадости в отношениях спортсменов и не стараться сделать сенсацию на пустом месте.

"Вы вот всё время ищете гадости какие-то. У нас хорошая и дружная команда. Не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию. Не будьте похожими на норвежцев", — заключила Вяльбе.

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