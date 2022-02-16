Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете в Пекине

Женская российская сборная по биатлону взяла серебро в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В нашей команде выступали:

Ирина Казакевич ,

, Кристина Резцова ,

, Светлана Миронова ,

, Ульяна Нигматуллина.

Россиянки использовали 7 дополнительных патронов на огневых рубежах и даже пробежали один штрафной круг. От золотых медалей сборную России отделило всего 12 секунд.

А золотые награды получат девушки из сборной Швеции, им удалось избежать штрафных кругов. Шведки использовали 6 дополнительных патронов.

Третьими в эстафете стала немецкая сборная (+37,4).

Накануне наша мужская сборная получила бронзовую медаль в эстафете.

Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля.

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