Женская российская сборная по биатлону взяла серебро в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В нашей команде выступали:
Россиянки использовали 7 дополнительных патронов на огневых рубежах и даже пробежали один штрафной круг. От золотых медалей сборную России отделило всего 12 секунд.
А золотые награды получат девушки из сборной Швеции, им удалось избежать штрафных кругов. Шведки использовали 6 дополнительных патронов.
Третьими в эстафете стала немецкая сборная (+37,4).
Накануне наша мужская сборная получила бронзовую медаль в эстафете.
Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля.
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