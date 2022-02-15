Биатлонист Латыпов попросил прощения за промахи на Играх: "Понятно, что обидно"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою неудачную стрельбу в ходе соревнований на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены лидировали в гонке, однако получили бронзу.

"Я не думал о том, что я первый. Я шёл делать свою работу. Она вообще не получилась. В любом случае, нужно сделать выводы и двигаться дальше", — сказал Латыпов, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Также биатлонист извинился за промахи и назвал их опытом, который поможет в следующих соревнованиях. Как подчеркнул спортсмен, он плакал от обиды. Вместе с этим Латыпов отметил, что ему необходимо "мобилизовать себя" в других гонках.

Ранее за Латыпова вступился телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист назвал спортсмена "молотком", а также осудил его критиков, которые устроили травлю в соцсетях.

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