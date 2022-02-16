Проигрыш не Латыпова. Проигрыш тренера, который поставил его на последний этап

Когда Свенссон, получив штрафной круг, проиграл последний рубеж олимпийской эстафеты в Сочи и принёс сборной Норвегии только бронзу, он плакал на финише. Накануне такая же участь постигла россиян - наша команда не выиграла бронзу, а проиграла золото.

Юрия Каминского не зря считают шикарным лыжным тренером. Его вклад в двойной русский финиш Крюкова и Панжинского на Играх в Ванкувере не подвергается сомнению, там же журналисты были очарованы молодым тренерам, его острыми мыслями и образными языковыми формами.

У Каменского единственный минус - он не стрелок, пишет журнал Лыжный Спорт. Стрельбу он оценивает сравнениями и логикой, но не берёт в расчет механику и психологию. В промахах наставник может винить ветер, неотрегулированный прицел, неверное положение. Но тренер же видел все финишные протоколы последнего года, почему не были сделаны выводы, остаётся только гадать.

И Эстерсунд-2021, и Хохфильцен-2021, и Антерсельва-2022 - Латыпов бежал последним все эстафеты, промахивался и получал штрафные круги. Единственное золото в этом сезоне — Рупольдинг, но Латыпова не было в заявке, и последним бежал Цветков, отстрелявшийся без промахов.

Нет никаких сомнений, что Латыпов является потрясающим биатлонистом и и очень хорошим человеком, трудягой и скромнягой. Но если за целый сезон он ни разу не смог удачно финишировать в эстафете, тренеру стоило задуматься. Норвежская команда не стала ставить на четвертый этап ракету Йоханнеса с шалящими нервами, почему российские тренеры поставили Латыпова с теми же симптомами?

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