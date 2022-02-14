В США возмутились допуском Валиевой до Олимпиады: "Мы разочарованы"

Руководитель Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда, который позволил российской спортсменке, участнице допинг-скандала Камиле Валиевой продолжить соревноваться на Играх в Пекине. В организации подчеркнули, что разочарованы действиями правоохранителей.

"Мы разочарованы тем посылом, которое несёт это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту", — написала Хиршлэнд в Twitter-аккаунте комитета.

Глава организации обратилась к олимпийскому движению и подчеркнула необходимость сражаться за честный спорт. По мнению Хиршлэнд, бороться нужно ради атлетов по всему миру.

Ранее в Спортивном арбитражном суде сообщили, что фигуристка Валиева примет участие в одиночных соревнованиях. Короткая программа пройдёт 15 февраля, произвольная — 17 февраля.

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