Туктамышева поддержала Валиеву, заподозренную в употреблении допинга

Елизавета Туктамышева могла заменить Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине, так как сидела на скамейке запасных. Фигуристка поддержала коллегу, вокруг которой разгорелся допинговый скандал.

Сообщения об отстранении Камилы Валиевой не подтвердились. Юная фигуристка представит нашу страну на Олимпийский играх.

Лиза Туктамышева обратилась к Валиевой со словами поддержки. Она разместила в своём Instagram-аккаунте фото с Камилой Валиевой, отметив, что сочувствует фигуристке, которой довелось испытать стресс из-за обвинений в употреблении допинга.

Туктамышева не сомневается, что Валиева справиться с волнением и покажет высокий уровень на соревнованиях.

"Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… держись, девочка! Всё будет хорошо", — написала Туктамышева под фото.

Такую солидарность похвалил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Его восхитила доброта и чуткость Елизаветы.

"Молодец!" — написал Губерниев.

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