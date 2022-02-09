Российскую фигуристку Валиеву может заменить Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева может заменить российскую фигуристку Камилу Валиеву в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, если Международный олимпийский комитет отстранит последнюю после допинг-скандала.

Ранее в допинг-пробе 15-летней Валиевой было обнаружено запрещённое вещество, в результате чего церемонию награждения призёров командного турнира отложили на неопределённый срок. В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве.

Фигуристка Елизавета Туктамышева — первая запасная — может заменить Валиеву, сообщает "Спорт-экспресс". Второй запасной является Майя Хромых.

Если организаторы Олимпиады примут решение по Валиевой слишком поздно, то команда Олимпийского комитета России не успеет добавить в состав команды Елизавету.

Через неделю на Олимпиаде стартуют индивидуальные соревнования в одиночном катании, где должна выступить Валиева. Короткая программа состоится 15 февраля, произвольная — 17 февраля. Сборную России в личном турнире будут представлять две другие известные фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

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