Кожевников о скандале перед матчем РФ-Канада на ОИ: "Что-то у них с головами"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников не смог сдержать эмоций после скандального начала матча между женскими сборными Канады и России на Олимпиаде в Пекине.

"С что-то с головами у ИИХФ. Чисто помешательство. Пишут, что после коронавируса мозг отмирает. Видимо, кто-то в ИИХФ переболел и там с мозгами беда. Или психоз. Там болезнь прогрессирующая. Не знаю, что ИИХФ еще выкинет. Что вообще у людей в голове?", -сказал Кожевников в интервью с "Рейтингом Букмекеров".

Сегодня, 7 февраля, матч между канадками и россиянками начался с большим опозданием из-за отказа первых выходить на лёд по той причине, что они не получили от российской стороны результатов тестов на коронавирус. В результате игра началась намного позже запланированного, и все хоккеистки были одеты в медицинские маски.

Одна из членов сборной России, Александра Вафина, рассказала, какие ощущение у спортсменок были от игры в масках. По её словам, хоккеистки приняли это спокойно, понимая особенности сегодняшней ситуации с коронавирусом.

"Да, непривычно, но я еще раз повторюсь, что сейчас такая ситуация. Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть, как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч", — отметила Вафина в интервью "Матч ТВ".

В итоге сборная РФ потерпела поражение от канадок со счётом 1:6.

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