Сегодня на Олимпиаде в Пекине "поломано" расписание соревнований по женскому хоккею — отложен матч Россия-Канада.
Причиной стал, по меткому определению спортивного журналиста Константина Придыбайло, "фортель", выкинутый канадками.
Как напомнил канал TSN, женская сборная России по хоккею была изолирована в Олимпийской деревне с 31 января по 2 февраля из-за вспышки коронавируса в команде. Сейчас карантин снят - тесты в всех спортсменок отрицательные. Но сборная Канады ждет результатов повторных ПЦР-тестов всех российских хоккеисток. Новых. Сданные россиянками ранее анализы их почему-то не успокоили. Причём заявлено это тренером канадок было уже после того, как российские хоккеистки вышли на лёд и размялись перед игрой.
"Я извиняюсь, но что это за фортель? Почему техническое поражение не ставят? — удивился журналист Константин Придыбайло. — Я понимаю, что они придумали когда-то хоккей, но не надо борзеть".
Когда, спустя час после назначенного времени матч всё же начался, спортсменки обеих команд вышли на лёд в медицинских масках.
Напомним, 5 февраля, женская сборная России по хоккею, "размазала" команду Швейцарии, выиграв со счётом 5:2.
Сегодня, 7 февраля, нашим девушкам предстояло встретиться со сборной Канады, а 8 февраля — со сборной Финляндии.
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