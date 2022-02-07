Матч Россия - Канада по женскому хоккею был отложен из-за "фортеля" канадок

Сегодня на Олимпиаде в Пекине "поломано" расписание соревнований по женскому хоккею — отложен матч Россия-Канада.

Причиной стал, по меткому определению спортивного журналиста Константина Придыбайло, "фортель", выкинутый канадками.

Как напомнил канал TSN, женская сборная России по хоккею была изолирована в Олимпийской деревне с 31 января по 2 февраля из-за вспышки коронавируса в команде. Сейчас карантин снят - тесты в всех спортсменок отрицательные. Но сборная Канады ждет результатов повторных ПЦР-тестов всех российских хоккеисток. Новых. Сданные россиянками ранее анализы их почему-то не успокоили. Причём заявлено это тренером канадок было уже после того, как российские хоккеистки вышли на лёд и размялись перед игрой.

"Я извиняюсь, но что это за фортель? Почему техническое поражение не ставят? — удивился журналист Константин Придыбайло. — Я понимаю, что они придумали когда-то хоккей, но не надо борзеть".

Когда, спустя час после назначенного времени матч всё же начался, спортсменки обеих команд вышли на лёд в медицинских масках.

Напомним, 5 февраля, женская сборная России по хоккею, "размазала" команду Швейцарии, выиграв со счётом 5:2.

Сегодня, 7 февраля, нашим девушкам предстояло встретиться со сборной Канады, а 8 февраля — со сборной Финляндии.