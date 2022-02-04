Александр Зубков: постоянные ПЦР-тесты – дополнительный стресс для атлетов

По мнению бобслеиста, серебряного медалиста Олимпиады-2006 и знаменосца российской сборной на Играх в Сочи-2014 Александра Зубкова, необходимость постоянно сдавать ПЦР-тесты на Олимпиаде создаёт дополнительный стресс для спортсменов, ведь все их планы могут быть перечёркнуты одним положительным результатом.

Зубков в беседе с Телеканалом "360" напомнил, что атлеты упорно трудятся, готовясь к Играм, многим жертвуют ради этого. Но участие каждого из них сейчас находится под большим вопросом, ведь любой тест в любой момент может оказаться положительным. Из-за этого спортсмен назвал ПЦР-тесты лотереей для участников соревнований.

"Что касается шансов, конечно, это лотерея, в которой могут пострадать и наши, и зарубежные спортсмены из-за положительных ПЦР-текстов. Все спортсмены из-за этого очень сильно переживают", — сказал Зубков.

Он добавил, что очень сложно что-то планировать в такой ситуации. Спортсмены должны готовиться к состязаниям, строить планы, а в результате они зависят от постоянных сдач тестов и ожидания их результатов.

"Конечно, это очень нервирует и вносит дисбаланс в тренировочный процесс при подготовке к выступлению", — добавил Зубков.

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