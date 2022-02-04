Спортсменка из РФ заявила о голоде на Олимпиаде в Пекине: "Уже кости торчат"

Биатлонистка из РФ Валерия Васнецова на Олимпиаде в Пекине сдала положительный тест на COVID-19, после чего её отправили в ковидный госпиталь. Спортсменка пожаловалась на плохое питание во время карантина.

В своём Instagram-аккаунте девушка сообщила, что за день съедает лишь "три горстки макарон".

Она опубликовала фотографию своего рациона, где, кроме макарон, можно увидеть мясо, соус и картофель. Однако, по словам спортсменки, от этих блюд у неё болит желудок, а также образовались тёмные круги под глазами.

"Я очень сильно похудела, у меня уже торчат кости. За день съедаю три таких горстки макарон, потому что остальную еду есть невозможно. На сегодня я съела жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна", — поделилась Васнецова.

Она добавила, что сильно устала, плачет каждый день и уже мечтает уехать домой.

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