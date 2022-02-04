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Автор Светлана Нерадовская

Васильев посоветовал недовольной питанием в Пекине Васнецовой остаться дома

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев негативно отнёсся к заявлению Валерии Васнецовой, которой не понравилось питание на карантине в Пекине в олимпийской деревне.

Васильев посоветовал недовольной питанием в Пекине Васнецовой остаться дома

Васильев посоветовал Васнецовой "не жаловаться на весь мир", а сначала поговорить с организаторами, которые, по его мнению, и так стараются всем угодить.

"Бывают всякие накладки, зачем сразу стенать на весь мир, выкладывать в соцсети? Скажи организаторам: они все приведут в порядок — не будет проблем.

Спортсменов наших надо учить, чуть что, сразу эмоции. Китайцы из кожи вон лезут, чтобы всем угодить. Да, произошел какой-то сбой, но что тут страшного? Скажите просто, что не едите такую еду, все принесут", — сказал олимпийский чемпион в интервью Sports.ru.

Васильев посчитал, что сразу выкладывать такие моменты в соцсети — это неуважительно по отношению к принимающей стороне, а саму спортсменку сравнил с обиженным маленьким ребёнком, которой ещё, видимо, рано уезжать от мамы.

"Зачем сразу выкладывать на весь свет? Обидели маленького ребенка, зачем приехала на Олимпиаду тогда? Надо сидеть дома около мамы, которая будет готовить и давать пряники, пироги печь. Мало ли что произошло, надо достойно держать удар", — отметил Васильев.

Ранее биатлонистка Васнецова, находящаяся на карантине в олимпийской деревне в Пекине, опубликовала в соцсетях длинный пост, в котором пожаловалась на еду, которую ей дают организаторы, сообщив, что её "невозможно есть".

 

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