Фигурист из США ударил россиянку по голове: провокация или случайность?

Фигурист из России Никита Кацалапов дал объяснение конфликту, который произошёл между ним и спортсменом из США Закари Донохью во время разминки перед соревнованием танцоров на льду.

На разминке перед ритм-танцем случился непонятный многим момент, который можно принять за провокацию со стороны американцев. Именно так воспринял этот эпизод Кацалапов, пишет Championat.com.

В процессе разминки произошло столкновение российской и американской пары. Проезжая мимо россиян, Донохью ударил по голове партнёршу Кацалапова Викторию Синицину. Кто-то посчитал это случайным столкновением, а другие, в том числе и сам Кацалапов, увидели в этом грубую провокацию. Было видно, что фигуристка в момент столкновения — или удара? — почувствовала себя неважно. Несмотря на это, россиянка откаталась безупречно, в отличие от её партнёра Никиты Кацалапова, который допускал досадные ошибки.

В результате россияне заняли второе место в ритм-танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. И неизвестно, что сыграло в этом свою роль — травмы спины Кацалапова или, может быть, его негативные эмоции, вызванные эпизодом с американцем на разминке.

Позже, общаясь с прессой, Никита Кацалапов объяснил, что произошло между российской и американской парами во время разминки.

"Не помню, что конкретно ему сказал. Не помню даже на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело", — сказал россиянин.

Он добавил, что пяти парам на льду и так всегда сложно, и из-за этого неизбежно происходят конфликты, но в данном случае, по его словам, всё было иначе.

"Но здесь уже немного на личное перешло. Перешло конкретно в отношении Донохью? Да, потому что началось с утра. Но это всё остаётся только на льду, вне его никаких проблем нет, они классные ребята. Это этика такая на льду — мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить", — закончил Кацалапов.

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