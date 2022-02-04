EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Российские фигуристы сенсационно уступили сборной США на Олимпиаде-2022

Спорт

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 только начался, но уже успел принести российским болельщикам надежду и разочарование. Юный Марк Кондратюк отказался великолепно, а вот выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова закончилось серьёзной ошибкой и проигрышем американцам.

Российские фигуристы сенсационно уступили сборной США на Олимпиаде-2022

Главные конкуренты российской сборной за золото в командном турнире фигурного катания - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, смогли показать практически идеальное выступление. К зажигательному танцу американских фигуристов не остались равнодушными как зрители , так и судьи, пишет Sportbox.ru. С оценкой в 86,56 балла заокеанские спортсмены стали промежуточными лидерами, чем бросили вызов российским фигуристам.

Прокат канадской пары Пайпер Гиллес и Поль Пуарье был также неплохо, но, в отличие от соседей по Северной Америке, им не хватило слаженности. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, будучи сильной и опытной парой, смогли избежать ошибок, но выглядели неуверенно, уступив американцам.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали жертвой скопившегося на льду напряжения. Российская пара не смогла справиться с волнением и допустила серьёзную ошибку - на дорожке шагов у Кацалапова поехала нога, и случилось это прямо перед судьями. Никита довольно удачно пытался замаскировать технический брак, но баллы были сняты. Сейчас сборная США обгоняет Россию на 3 балла, пока ситуация не критичная, но уже неприятно. Болельщиков ждёт ещё шесть видов из восьми, так что стоит продолжать верить в победу!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Честная" Олимпиада: сборной США простили ошибку в эстафете
Автор: Петр Ермилин
Темы фигурное катание
Новости
Рынска оценила оправдания Шнурова из-за скандала с Собчак: "Сама такая"
Российские фигуристы сенсационно уступили сборной США на Олимпиаде-2022
Генсека НАТО назначили главой Центробанка Норвегии
Спортсменка из Украины отказалась дружить с русскими на ОИ из страха "нападения"
Захарова назвала истинную цель нового союза Украины, Польши и Британии
Вдове Градского может не достаться его многомиллионное наследство
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Захарова заявила, что действия НАТО расходятся со словами: "Мы уже не удивлены"
Bloomberg: благодаря своей "финансовой крепости" РФ переживёт новые санкции
Политолог объяснил, почему одна из стран ЕС не приняла Украину в КиберНАТО
Последние материалы
Генсека НАТО назначили главой Центробанка Норвегии
Спортсменка из Украины отказалась дружить с русскими на ОИ из страха "нападения"
Вдове Градского может не достаться его многомиллионное наследство
Захарова назвала истинную цель нового союза Украины, Польши и Британии
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Под надзором электронных глаз: "Никто не проскочит, никто не пройдёт!"
Захарова заявила, что действия НАТО расходятся со словами: "Мы уже не удивлены"
Bloomberg: благодаря своей "финансовой крепости" РФ переживёт новые санкции
Политолог объяснил, почему одна из стран ЕС не приняла Украину в КиберНАТО
Политолог: массовый призыв резервистов не поможет Украине
Популярное
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Политика. Новости и аналитика
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Анастасия Жукова Под надзором электронных глаз: "Никто не проскочит, никто не пройдёт!" Анастасия Жукова Любовь Степушова Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу Любовь Степушова Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Мир. Новости мира
Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Экономика и бизнес
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников