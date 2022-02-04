Российские фигуристы сенсационно уступили сборной США на Олимпиаде-2022

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 только начался, но уже успел принести российским болельщикам надежду и разочарование. Юный Марк Кондратюк отказался великолепно, а вот выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова закончилось серьёзной ошибкой и проигрышем американцам.

Главные конкуренты российской сборной за золото в командном турнире фигурного катания - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, смогли показать практически идеальное выступление. К зажигательному танцу американских фигуристов не остались равнодушными как зрители , так и судьи, пишет Sportbox.ru. С оценкой в 86,56 балла заокеанские спортсмены стали промежуточными лидерами, чем бросили вызов российским фигуристам.

Прокат канадской пары Пайпер Гиллес и Поль Пуарье был также неплохо, но, в отличие от соседей по Северной Америке, им не хватило слаженности. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, будучи сильной и опытной парой, смогли избежать ошибок, но выглядели неуверенно, уступив американцам.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали жертвой скопившегося на льду напряжения. Российская пара не смогла справиться с волнением и допустила серьёзную ошибку - на дорожке шагов у Кацалапова поехала нога, и случилось это прямо перед судьями. Никита довольно удачно пытался замаскировать технический брак, но баллы были сняты. Сейчас сборная США обгоняет Россию на 3 балла, пока ситуация не критичная, но уже неприятно. Болельщиков ждёт ещё шесть видов из восьми, так что стоит продолжать верить в победу!

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