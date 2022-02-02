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Автор Светлана Нерадовская

WADA внимательно наблюдает за Россией: "Мы должны быть уверены"

Спорт

Согласно заявлению главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, соответствие антидопинговой системы России всем правилам не должно вызывать сомнений.

WADA внимательно наблюдает за Россией: "Мы должны быть уверены"

"Прошло больше года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА. Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам", — заявил Банька во время пресс-конференции в Пекине.

Как напоминают "Известия", в декабре 2019 года решением WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим существующим антидопинговым правилам, в результате чего Россия была отстранена от проведения крупных международных соревнований, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира, на четырёхлетний период. А российским спортсменам, принимающим участие в соревнованиях, было запрещено использовать символику страны — её гимн и флаг.

В декабре 2022 года решение WADA было скорректировано CAS, которое оставило его в силе, но сократило по времени период наложенных на РФ ограничений. В результате российские атлеты будут лишены национального флага и гимна на международных состязаниях до конца 2022 года.

В РУСАДА осенью 2021 года сообщали, что делают всё возможное для того, чтобы ограничения с российских спортсменов были полностью сняты.

 

 

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Обзор решения CAS по делу WADA против РУСАДА
Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия wada против россии: допинговый скандал
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