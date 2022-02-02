WADA внимательно наблюдает за Россией: "Мы должны быть уверены"

Согласно заявлению главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, соответствие антидопинговой системы России всем правилам не должно вызывать сомнений.

"Прошло больше года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА. Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам", — заявил Банька во время пресс-конференции в Пекине.

Как напоминают "Известия", в декабре 2019 года решением WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим существующим антидопинговым правилам, в результате чего Россия была отстранена от проведения крупных международных соревнований, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира, на четырёхлетний период. А российским спортсменам, принимающим участие в соревнованиях, было запрещено использовать символику страны — её гимн и флаг.

В декабре 2022 года решение WADA было скорректировано CAS, которое оставило его в силе, но сократило по времени период наложенных на РФ ограничений. В результате российские атлеты будут лишены национального флага и гимна на международных состязаниях до конца 2022 года.

В РУСАДА осенью 2021 года сообщали, что делают всё возможное для того, чтобы ограничения с российских спортсменов были полностью сняты.

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