WADA пригрозило организациям за неисполнение антироссийских санкций

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет пристально следить за выполнением санкций против России всеми организациями, подписавшими антидопинговый кодекс. Российские спортсмены будут выступать на крупных международных соревнованиях с ограничениями до декабря 2022 года.
Кроме того, Россия не может в этот период принимать Олимпийские игры или чемпионаты мира. Ранее Международная федерация бенди (FIB) решила, что не будет переносить два ближайших ЧМ из России. Турниры пройдут в Иркутске и Сыктывкаре.
Организаторы заявили, что у них нет практической возможности перенести чемпионат мира в другие страны. В WADA заявили, что не несут ответственности за практическое применение санкций, но будут следить за их выполнением.
"WADA будет следить за исполнением решения CAS всеми организациями, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, в рамках своей программы мониторинга соблюдения кодекса, чтобы обеспечить надлежащее применение всех последствий", — говорится в заявлении WADA.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".