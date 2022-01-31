Украинский спортсмен объяснил, почему говорил с журналистами из РФ на английском

Фигурист из Украины Иван Шмуратко во время пресс-конференции в олимпийском Пекине на вопросы российских журналистов, которые задавались на русском языке, отвечал на английском.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — напомнил российским представителям прессы украинский атлет.

Как пишет РИА Новости, Ивану Шмуратко и другим членам украинской сборной приходится действовать согласно рекомендациям Министерства спорта Украины, которые предписывают атлетам из этой страны избегать разговаривать с журналистами на русском языке, а также фотографироваться рядом с российскими спортсменами или с флагом РФ.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — сказал Шмуратко.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что всех украинских спортсменов и тренеров, которые будут на Олимпиаде в Пекине, проинструктировали, как надо себя вести в ситуациях, когда "рядом будут спортсмены из России с флагом".

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