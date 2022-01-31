EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Украинский спортсмен объяснил, почему говорил с журналистами из РФ на английском

Спорт

Фигурист из Украины Иван Шмуратко во время пресс-конференции в олимпийском Пекине на вопросы российских журналистов, которые задавались на русском языке, отвечал на английском.

Украинский спортсмен объяснил, почему говорил с журналистами из РФ на английском

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — напомнил российским представителям прессы украинский атлет.

Как пишет РИА Новости, Ивану Шмуратко и другим членам украинской сборной приходится действовать согласно рекомендациям Министерства спорта Украины, которые предписывают атлетам из этой страны избегать разговаривать с журналистами на русском языке, а также фотографироваться рядом с российскими спортсменами или с флагом РФ.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — сказал Шмуратко.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что всех украинских спортсменов и тренеров, которые будут на Олимпиаде в Пекине, проинструктировали, как надо себя вести в ситуациях, когда "рядом будут спортсмены из России с флагом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Запрет приближаться к россиянам обернется для украинцев позором в олимпийском Пекине
Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия украина
Новости
Названы лучшие школы Москвы по выполнению норм ГТО
Украинский спортсмен объяснил, почему говорил с журналистами из РФ на английском
В одном из вузов Москвы темнокожим студентам подарили бананы
Игорь Гужва: то, что происходит — "Первая мировая фейковая война"
Польша передаст оборонительное вооружение Украине
Медики выделили признак, который может говорить об окончании пандемии COVID-19
Диетолог Селезнёва объяснила, чем опасен лишний вес в области живота
В Кремле оценили возможность введения локдауна из-за COVID-19
Терапевт рассказала о правилах домашней аптечки
Песков пригрозил Британии ответными мерами в случае атаки на российский бизнес
Последние материалы
Игорь Гужва: то, что происходит — "Первая мировая фейковая война"
Польша передаст оборонительное вооружение Украине
Медики выделили признак, который может говорить об окончании пандемии COVID-19
Зрение и слух: как органы чувств могут искажать реальность
Диетолог Селезнёва объяснила, чем опасен лишний вес в области живота
В Кремле оценили возможность введения локдауна из-за COVID-19
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Терапевт рассказала о правилах домашней аптечки
Как быстро избавиться от простуды: советы врача аюрведы
Песков пригрозил Британии ответными мерами в случае атаки на российский бизнес
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Ирина Гусакова Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом Ирина Гусакова Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников