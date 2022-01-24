Болельщики московского "Спартака" отказываются посещать матчи чемпионата и Кубка России после введения паспорта болельщика — Fan ID.
"Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков", — приводит текст заявления Interfax.ru со ссылкой на фанатское объединение "Спартака" Fratria.
"Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира!" — отмечается в заявлении.
Закон o Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Стоит отметить, что соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ. Во время Чемпионата России по футболу закон коснётся сезона-2022/23 и последующих игр.
Министр спорта Олег Матыцин заявил 21 января о намерении обсудить введение Fan ID не только с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой, но и с болельщиками.
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