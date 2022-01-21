Депутат Свищёв ответил фанатам "Спартака" на идею бойкота матчей из-за Fan ID

Председатель комитета по физической культуре и спорту в ГД Дмитрий Свищёв в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о бойкоте футбольных матчей со стороны фанатов "Спартака". Причиной стал закон о введении в России Fan ID.

По мнению Свищёва, болельщики бойкотом ничего не добьются, а сама тема не стоит столь громкого обсуждения. Депутат считает, что фанатам не составит труда зарегистрироваться через Госуслуги.

"Кого болельщики хотят бойкотировать? Самих себя и свои родные любимые клубы. Но это, мне кажется, не стоит того, чтобы потратить пять минут своего любимого драгоценного времени, чтобы пройти регистрацию на "Госуслугах" и получить вот этот Fan ID. И всё. Какие проблемы? Мы из простой вещи делаем какую-то глобальную проблему", — заявил Свищёв.

Безопасность на стадионах

Председатель комитета по спорту отметил, что закон необходим для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность на стадионах. Регистрацию Fan ID он сравнил с покупкой билета на самолёт.

"Я понимаю, что многим из нас не нравится, когда новые законы, когда нас заставляют регистрироваться, ходить по правилам. Мы покупаем билеты на самолёты, показываем паспорт. Ничего страшного. Регистрация — это вещь обязательная. И никто ничего не беспокоит. Пять минут жизни потратить один раз. Но безопасность. Когда нам объяснили МВД и Министерство цифры, что данный закон призван для чего? Для того чтобы обеспечить дополнительную безопасность на стадионах", — считает Свищёв.

Политик заявил, что сейчас российское общество переживает непростой период. Меры, которые внедряют МВД и Минцифры, необходимы для того, чтобы в России не повторилась ситуация с уличными беспорядками, как на Украине и в Казахстане.

"Смотрите, что на улицах творится. Казахстан посмотрите. Украину посмотрите. Мы живём в очень непростое время. Проблема не в том, чтобы болельщиков наших обременить. Задача на стадионах обеспечить дополнительную безопасность. Ничего здесь сложного нет. Мы внимательно слушали доводы МВД. Много было вопросов. Потому что выступала общественность не только наша, не только депутаты, но мы также слушали доводы Министерства спорта, футбольных лиг, РФС. И все с пониманием услышали и признали, что эта тема необходима и она не является суперсложной и обременённой", — подытожил Свищёв.

О бойкоте фанатами "Спартака" матчей чемпионата России после зимнего перерыва стало известно 21 января. Болельщики команды, которые нарушат запрет на посещение стадионов, будут исключены из состава группировок.

Чтобы получить Fan ID (паспорт болельщика), фанату необходимо подать заявление с паспортными данными через Госуслуги. У МВД будет возможность отказать в выдаче, если болельщики ранее нарушали закон.