Фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова взяли пьедестал на чемпионате Европы

Спортсменки из РФ заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала Камила Валиева, серебро получила Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

Соревнования проходили в Таллине. После двух программ Валиева набрала 259,06 балла и стала победительницей чемпионата. Щербаковой удалось накопить 237,42 балла. Результат Трусовой — 234,36 балла.

На пресс-конференции Валиева заявила, что мечтает поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине.

"Оказаться там — уже достижение — побывать в олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику", — цитирует фигуристку РИА Новости.

Щербакова подчеркнула, что следила за каждым своим движением во время соревнований, поэтому чувствовала напряжение. Спортсменка боялась потерять контроль из-за отвлекающих факторов. Трусова поделилась, что продолжит выступать с максимально сложными программами. Сейчас фигуристка набирает вес и восстанавливается после травмы.

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