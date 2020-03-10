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Автор Владан Джурич

Камила Валиева - будущее фигурного катания

Спорт » Фигурное катание

Трио заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова уже не удивляют публику после успешного выступления на чемпионате Европы. На смену молодым фигуристкам пришла 13-летняя Камила Валиева.

Техническая революция

Еще до начала Олимпиады в Сочи-2014 в фигурном катании произошла техническая революция. Теперь молодые девушки в возрасте 15-16 лет выполняют усложненный комплекс упражнений, который ранее делали спортсменки в 20 лет.

Основоположник новой школы фигурного катания — Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России обучала целое поколение спортсменов: Евгению Медведеву, Алину Загитову, Александру Трусову, Алену Косторную, Анну Щербакову и многих других.

Фигуристки нового поколения могут выполнять четвертные элементы. Речь идет о тулупах и акселях. И стоит сказать, что Тутберидзе удалось сделать невозможное — выпустить на большой лед молодых девушек и воспитать новую спортсменку Камилу Валиеву.

Биография Камилы

Камила Валиева — 13-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании. На ее счету золото в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниорок 2019/2020 и первенство в России среди юниоров.

Во время Гран-при во Франции Валиева заняла второе место, уступив Александре Трусовой в исполнении четвертного тулупа.

Свою карьеру фигуристка Камила начала в Казани, и ее первым тренером стала Ксения Иванова. В 2012 году семья Камилы перебралась в Москву, а сама Валиева продолжала заниматься фигурным катанием в Детско-юношеской спортивной школе (СШОР) "Москвич".

Камила поменяла много тренеров:

  • до 2014 — Марина Кудрявцева;
  • сезон 2014/2015 — Игорь Лютиков;
  • 2015-2018 — Наталья Дубинская и Станислав Ковалев.

В сезоне 2017/2018 спортсменка была травмирована, но летом 2018 года смогла найти в себе силы, чтобы пройти просмотры у Этери Тутберидзе. В 2018 году Камила основалась в группе заслуженного тренера Тутберидзе.

Результаты на ЧМ

Главный наставник фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала выступление Валиевой на чемпионате мира среди юниоров. Заслуженный тренер сказала: "Я довольна почти всем, кроме каскада. Могла его сделать чище. Мне очень нравится эта программа, обидно даже с ней прощаться".

Во время чемпионата мира эксперты были уверены, что золото разделят Камила и американка Алиса Лью. Но в итоге выступление Валиевой получилось очень удачным. Фигуристка набрала 74,92 балла в своей программе "Девочка на шаре".

После выступлений на ЧМ Камила отметила поддержку публики: "Такая поддержка, как здесь, была, наверное, только на этапе Гран-при в Челябинске". Таким образом, Валиева отблагодарила своих фанатов.

Несмотря на травмы Валиевой, она смогла удачно выступить в юниорском сезоне даже без четвертных элементов. В то же время ее главная соперница Алиса Льюис исполнила тройной аксель и четвертной лутц, но ошиблась в произвольной программе. В итоге Камила смогла выиграть за счет каскадов и второй высокой оценки.

Отличие от трио Тутберидзе

В отличии от Косторной, Щербаковой и Трусовой Валиева ведет себя на льду более эстетично. Ее движения выглядят более плавно и при этом связно. Смотря ее программу "Девочка на шаре", создается впечатление сказки.

Движения Валиевой выглядят комбинированными и не отрезанными друг от друга. Это создает новое впечатление от выступлений.

Публика также осталась довольна. Зрители чемпионата мира говорят, что Камила "воплощение всех лучших фигуристок", "космос" и "сердце из груди".

Камила вызывает особые эмоции и доказывает, что она — представитель совершенно нового поколения в фигурном катании. Ее ждет большое будущее и благодаря Тутберидзе это возможно осуществить. Остается верить, что Камила продолжит радовать публику и завоевывать новые титулы.

Темы камила валиева фигурное катание
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