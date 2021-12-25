Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России

Ученицу Евгения Плющенко - фигуристку Софью Муравьёву - лишили второго места на чемпионате России. Её оштрафовали на 1 балл за задержку старта. Объявили об этом только через 2 часа после выступления, в котором она набрала 81,87 балла.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Муравьёва в итоге стала третьей, после Анны Щербаковой, которая набрала 81,46 балла.

По правилам, фигурист должен встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления своей фамилии.

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