Итальянцы издеваются над Кокориным из-за его неудачной игры

Итальянские пользователи скептически отнеслись к неудачной игре российского футболиста Александра Кокорина в составе команды "Фиорентина", придумав для этого специальный хэштег — #KOKOMANIA.

Большое количество издевательских комментариев по поводу игры российского нападающего можно найти в Twitter.

Итальянские поклонники футбола не смогли обойти своим вниманием провальную игру Кокорина, начав придумывать о нём сатирические мемы.

"Кокорин — слишком большая величина для футбола. Поэтому он выходит на поле в меховых тапочках, а не в бутсах". "Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда", — глумились пользователи над российским нападающим.



Один из итальянских фанатов в саркастической манере посоветовал Кокорину обратиться за помощью к российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что "Фиорентина" собирается досрочно разорвать контракт с Кокориным, изначально подписанный до 2024 года. Чтобы этого не делать, руководство клуба подыскивает для россиянина другую команду, планируя перевести его куда-нибудь в январе.

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