EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуму внесён законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки
Стали известны итоги детского Евровидения: до "тройки" сильно не дотянули
Экс-глава Минздрава Хакасии получил срок за превышение полномочий
В Югре пьяный отец ранил своего сына из охотничьего ружья
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Поклонники напомнили Екатерине Климовой, что "деньги пахнут"
Суд установил вину экс-руководителя Госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Мурманском
Глава МИД Китая: Тайвань — это путник, который в конечном итоге вернётся домой

Главный тренер сборной Украины рассказал, что думает о конфликте с Россией

Спорт

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал свою оценку противостоянию его страны с Россией.

Главный тренер сборной Украины рассказал, что думает о конфликте с Россией

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", — цитирует слова Петракова издание Obozrevatel.

Александр Петраков в ноября 2021 года занял пост главного тренера национальной украинской сборной. До этого он был тренером национальных сборных всех возрастов.

Читателей портала Championat.com возмутило такое высказывание.

"У них война не с Россией, а с собственным разумом".

"Когда полно проблем на Украине, проще всего всё списать на Россию. Спорт деградирует — Россия виновата. Первое место Украины по коррупции в Европе — Россия виновата".

"На Украине гражданская война, а не война с Россией".

"Война Украины с Россией — "очень особая" война. Её никто ещё пока не видел, но много кто в ней уже "побывал", — поделились эмоциями читатели.


Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сборная Украины пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Стали известны итоги детского Евровидения: до "тройки" сильно не дотянули
Экс-глава Минздрава Хакасии получил срок за превышение полномочий
В Югре пьяный отец ранил своего сына из охотничьего ружья
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Олимпийский чемпион Легков дал оценку спортивной форме Большунова
Поклонники напомнили Екатерине Климовой, что "деньги пахнут"
Суд установил вину экс-руководителя Госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Мурманском
Глава МИД Китая: Тайвань — это путник, который в конечном итоге вернётся домой
Следствие нашло теневого хозяина "Листвяжной", но задержать его проблематично
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников