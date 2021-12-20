Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал свою оценку противостоянию его страны с Россией.
"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", — цитирует слова Петракова издание Obozrevatel.
Александр Петраков в ноября 2021 года занял пост главного тренера национальной украинской сборной. До этого он был тренером национальных сборных всех возрастов.
Читателей портала Championat.com возмутило такое высказывание.
"У них война не с Россией, а с собственным разумом".
"Когда полно проблем на Украине, проще всего всё списать на Россию. Спорт деградирует — Россия виновата. Первое место Украины по коррупции в Европе — Россия виновата".
"На Украине гражданская война, а не война с Россией".
"Война Украины с Россией — "очень особая" война. Её никто ещё пока не видел, но много кто в ней уже "побывал", — поделились эмоциями читатели.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.