Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал свою оценку противостоянию его страны с Россией.

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", — цитирует слова Петракова издание Obozrevatel .

Александр Петраков в ноября 2021 года занял пост главного тренера национальной украинской сборной. До этого он был тренером национальных сборных всех возрастов.

Читателей портала Championat.com возмутило такое высказывание.

"У них война не с Россией, а с собственным разумом".

"Когда полно проблем на Украине, проще всего всё списать на Россию. Спорт деградирует — Россия виновата. Первое место Украины по коррупции в Европе — Россия виновата".

"На Украине гражданская война, а не война с Россией".

"Война Украины с Россией — "очень особая" война. Её никто ещё пока не видел, но много кто в ней уже "побывал", — поделились эмоциями читатели.



