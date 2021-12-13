УЕФА проведёт жеребьёвку Лиги чемпионов заново из-за ошибки Аршавина

УЕФА вынужден провести повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. Мероприятие состоялось в Ньоне 13 декабря с участием экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Жеребьёвка будет проведена заново в 17.00 мск, сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА допустил три ошибки во время жеребьёвки. Сначала Аршавин для испанского "Вильярреала" достал шар с английским "Манчестер Юнайтед". Команды играли друг с другом на групповом этапе, поэтому по правилам не могли встретиться в 1/8.

Аршавин вытянул шар заново, после чего испанцам достался "Манчестер Сити". Кроме того, были допущены ещё две ошибки:

во время жеребьёвки для "Атлетико" не было шара "Манчестер Юнайтед";

во время жеребьёвки для "Атлетико" был шар с "Ливерпулем", хотя команды играли в группе.

"Атлетико" подал протест в УЕФА, после чего организация приняла решение провести жеребьёвку заново. Такое произойдёт впервые с момента создания Лиги чемпионов.