Губерниев: российские спортсмены могут побить норвежцев на ОИ их же оружием

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, слабость норвежских спортсменов кроется в отсутствии умения проигрывать на высоком уровне. Он считает, что Норвегия ведёт себя некрасиво, пытаясь после своих поражений голословно обвинять своих главных соперников — российских спортсменов — в употреблении запрещённых веществ.

"Действительно, когда норвежцы проигрывают, начинают пенять на зеркало. Вспоминая, как Юстина Ковальчук плакала у меня на плече в Ванкувере, видя, как норвежские гонщицы закидываются противоастматическими препаратами, открывают рты и начинают пшикать. Она говорила: "А что против таких делать?" Тут есть элементы психологического давления. Но самое главное — это неумение держать удар", — заявил Губерниев в эфире "Матч ТВ" в программе "Громко".

Телеведущий признаёт силу норвежской команды, но отмечает, что им не стоит выискивать что-то запрещённое у русских.

"Норвегия сильна, тут вопросов нет. Но под давлением, которое они испытывают, они привлекают общественное мнение, журналистов. Начинают обращать внимание на что-то русское запрещённое, которого уже давно нет. Уже есть прекрасная работа тренеров, замечательные спортсмены", — сказал комментатор.

Губерниев уверен, что русские атлеты могут побить норвежцев на Олимпиаде их же оружием: правильным настроем и делая упор на командную работу.

"Чем больше мы будем их побеждать, тем больше они начнут раскрывать рты. Но мы должны быть ко всему привычны. Мы тоже способны так ударить, чтобы полетели клочки по закоулочкам", — заключил телеведущий.

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