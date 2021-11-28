В воскресенье, 28 ноября, четыре российских спортсмена победили в гонке преследования свободным стилем на этапе международных соревнований "Кубка мира" в Финляндии.
Первое место занял Александр Большунов (35.23,7). Вторым оказался Сергей Устюгов (+0,5). Третье место получил Артём Мальцев (+0,7). Также на соренованиях отличился спортсмен Иван Якимушкин (+5,3), который занял четвёртое место. Единственный иностранец в пятёрке — Михаил Новак (+9,2), представляющий Чехию.
По данным MatchTV, во время гонки температура воздуха составила минус 20 градусов, из-за чего соревнования отложили на позднее время. Также выяснилось, что организаторы думали не проводить мероприятие по причине суровой погоды. Из-за неё в этапе не приняли участие:
Известно, что следующий этап Кубка мира пройдет в Норвегии с третьего по пятое декабря.
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