Норвежцы: Клебо пожалеет, что не поехал на свадьбу Большунова

Норвежские журналисты телеканала TV2 посвятили материал свадьбе российского лыжника Александра Большунова. Двукратный обладатель Кубка мира 23 апреля женился на Анне Жеребятьевой, а в субботу пара провела по этому поводу пышную церемонию.

Журналисты отметили, что свадьба Большунова прошла весело. Ранее в Сети появился ролик с зажигательным танцем лыжника и его супруги. В TV2 предположили, что Йоханнес Клебо пожалеет о том, что не приехал на мероприятие.

Большунов пригласил своего соперника и его подругу Перниллу на свадьбу. Норвежская пара ответила отказом из-за ситуации с пандемией.

"Клебо сейчас, возможно, жалеет об этом — свадебная вечеринка, похоже, прошла очень весело", — говорится в материале TV2.

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