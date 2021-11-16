Союз биатлонистов России опубликовал состав женской команды на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Шесть спортсменок примут участие в соревнованиях в шведском городе Эстерсунд с 27 ноября по 5 декабря.
В состав команды на Кубок мира попали Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которые в предыдущем сезоне попали в топ-20 общего зачёта КМ. Ещё четыре спортсменки были отобраны решением тренерского штаба по итогам контрольных стартов сборной России.
В Эстерсунде биатлонистки проведут индивидуальную гонку, два спринта, гонку преследования и эстафету.
В составе на первый этап Кубка IBU в шведском Идре также шесть спортсменок. Соревнования состоятся с 25 по 28 ноября.
В Идре спортсменки выйдут на старт двух спринтерских гонок и гонки преследования.
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