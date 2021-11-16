СБР назвал состав женской сборной России на Кубок мира по биатлону

Союз биатлонистов России опубликовал состав женской команды на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Шесть спортсменок примут участие в соревнованиях в шведском городе Эстерсунд с 27 ноября по 5 декабря.

Состав сборной России на Кубок мира по биатлону

В состав команды на Кубок мира попали Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которые в предыдущем сезоне попали в топ-20 общего зачёта КМ. Ещё четыре спортсменки были отобраны решением тренерского штаба по итогам контрольных стартов сборной России.

Светлана Миронова.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

Лариса Куклина .

Ирина Казакевич.

Валерия Васнецова.

Кристина Резцова.

В Эстерсунде биатлонистки проведут индивидуальную гонку, два спринта, гонку преследования и эстафету.

Состав сборной России на Кубок IBU

В составе на первый этап Кубка IBU в шведском Идре также шесть спортсменок. Соревнования состоятся с 25 по 28 ноября.

Анастасия Шевченко.

Тамара Дербушева (Воронина).

Евгения Буртасова (Павлова).

Наталья Гербулова.

Анастасия Гореева.

Екатерина Носкова.

В Идре спортсменки выйдут на старт двух спринтерских гонок и гонки преследования.