Фигуристка Косторная поддержала свою коллегу Усачёву, получившую травму

Российская фигуристка Алена Косторная написала пост на своей странице в Instagram со словами поддержки Дарье Усачёвой, получившей травму на этапе Гран-при в Японии.

"Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет", — поделилась своим мнением спортсменка.

Косторная также добавила, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше. В заключение она пожелала Усачёвой скорейшего восстановления.

Ранее российская фигуристка-одиночница, воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачёва получила травму на Гран-при Японии, из-за чего ей пришлось отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. Инцидент произошёл на разминке перед короткой программой у женщин. Спортсменка собиралась сделать тройной флип, но что-то пошло не так, и она упала с "бабочки".

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