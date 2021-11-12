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Фигуристка Усачёва получила травму и не будет участвовать в гран-при Японии

Спорт

Российская фигуристка-одиночница, воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачёва получила травму на Гран-при Японии, из-за чего ей пришлось отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

Инцидент произошёл на разминке перед короткой программой у женщин. Спортсменка собиралась сделать тройной флип, но что-то пошло не так, и она упала с "бабочки". Усачева со слезами от боли подъехала к своему тренеру Этери Тутберидзе.

После этого было объявлено, что Дарья Усачёва снимается с соревнований, и врач российской сборной Филипп Шветский сам унёс травмированную фигуристку с катка на руках.

Тренер и хореограф команды Тутберидзе Даниил Глейхенгауз признался, что такого поворота событий никто не ожидал, добавив, что ему больно было смотреть на то, что произошло с Усачёвой, и ему очень жаль фигуристку:

"Да что за напасть такая на этом турнире? Она сделала бабочку, потому что во время отрыва и в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Тяжело сейчас подобрать слова. Настолько это было неожиданно для нас".

После короткой программы у женщин на первом и втором месте оказались представительницы Японии, на первом месте - Каори Сакамото с 76,56 баллов, на втором — Мана Кавабе с 73,88 баллов, на третьем — Ю Ен из Южной Кореи (68,08 баллов).

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Автор: Светлана Нерадовская
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