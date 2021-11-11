Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами. Невозможно было не отметить яркие прокаты бронзовой медалистки, 22-летней бельгийки Луны Хендрикс. Об этом сообщает Sport24.

Уже в первый день Хендрикс показала не самую сложную, но красивую короткую программу, продемонстрировав по-настоящему женское, зрелое катание. Эти составляющие и сделали её промежуточным лидером после короткой программы.

На следующий день фигуристке было намного сложнее, ведь ей пришлось выступать после очень высоких оценок россиянки Анны Щербаковой и прекрасно исполненных четверных прыжков Майи Хромых.

Но Хендрикс удалось справиться с эмоциями и показать красивую произвольную программу, наполненную большим количеством хореографических элементов.

Зрители по достоинству оценили не только сам прокат бельгийской спортсменки, но и её откровенный наряд бежевого цвета, который создавал эффект обнажённой кожи. Фигуристка выглядела весьма эффектно, её выходы в произвольной программе и на показательных выступлениях под зажигательную композицию Бритни Спирс стали предметом бурного обсуждения и восхищения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.