Украинский олимпийский чемпион не считает Россию "страной-агрессором"

Украинский спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Абраменко заявил, что не может считать Россию "страной-агрессором".

"Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона", — сказал Абраменко, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что не понимает, по какой причине отношения между Россией и Украной называют войной.

"Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то. Тем более с соседями", — сказал он.

Как заявил ранее премьер-министр Украины Виктор Ющенко, "провал, которого мы не ожидали”, — такую оценку он дал выступлению украинской команды на Олимпиаде в Сиднее, где она завоевала 3 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.

По словам главы украинского правительства, в связи с неудовлетворительным выступлением сборной будут сделаны выводы, в частности, кадровые. Говоря о финансировании украинской сборной, Ющенко подчеркнул, что в нынешнем году правительство выделило все предусмотренные на эти цели денежные средства, однако, это не стало панацеей. "За полгода или год Олимпиады не выиграешь", — сказал он. В то же время украинский премьер пообещал, что впредь Кабинет министров будет "более тщательно" относиться к финансированию подготовки украинских спортсменов.

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