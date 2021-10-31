Российская фигуристка Камила Валиева обновила два мировых рекорда и одержала победу на этапе Гран-при в Ванкувере.
Спортсменка заработала 265,08 балла суммарно за короткую и произвольную программу выступления. Новый рекорд был установлен отдельно в произвольной программе — 180,89 балла, а также по сумме баллов за два соревновательных дня.
Валиев побила свои же мировые рекорды. В октябре на турнире в Финляндии она набрала 174,31 балла в произвольной программе и 249,24 в сумме.
Первое, второе и третье место на этапе Гран-при в Канаде заняли фигуристки из России:
Ранее российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США Skate America.
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