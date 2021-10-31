Фигуристка Валиева покорила Канаду двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева обновила два мировых рекорда и одержала победу на этапе Гран-при в Ванкувере.

Спортсменка заработала 265,08 балла суммарно за короткую и произвольную программу выступления. Новый рекорд был установлен отдельно в произвольной программе — 180,89 балла, а также по сумме баллов за два соревновательных дня.

Валиев побила свои же мировые рекорды. В октябре на турнире в Финляндии она набрала 174,31 балла в произвольной программе и 249,24 в сумме.

Первое, второе и третье место на этапе Гран-при в Канаде заняли фигуристки из России:

1 место — Камила Валиева (265,08).

2 место — Елизавета Туктамышева (232,88).

3 место — Алёна Косторная (214,54).

Ранее российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США Skate America.