Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Подопечная Евгения Плющенко ошиблась при выполнении каскада, упав с тройного лутца.
За свою программу Трусова получила 64,82 балла и заняла по итогам короткой программы 12-е место.
Херш отметил, что такой неудачи Трусовой могла обрадоваться Этери Тутберидзе, от которой Александра ушла к Плющенко.
"Трусова совершила степ-аут на первом прыжке в каскаде и не сделала второй. Вместо тройного акселя она исполнила двойной. Мы только что услышали хихиканье Тутберидзе?" — написал Херш в Twitter.
Ранее от Плющенко к Тутберидзе вернулась чемпионка Европы Алёна Косторная. Фигуристка не смогла пробиться на чемпионат мира, неудачно выступив на чемпионате России.
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