Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Подопечная Евгения Плющенко ошиблась при выполнении каскада, упав с тройного лутца.

За свою программу Трусова получила 64,82 балла и заняла по итогам короткой программы 12-е место.

Херш отметил, что такой неудачи Трусовой могла обрадоваться Этери Тутберидзе, от которой Александра ушла к Плющенко.

"Трусова совершила степ-аут на первом прыжке в каскаде и не сделала второй. Вместо тройного акселя она исполнила двойной. Мы только что услышали хихиканье Тутберидзе?" — написал Херш в Twitter.

Ранее от Плющенко к Тутберидзе вернулась чемпионка Европы Алёна Косторная. Фигуристка не смогла пробиться на чемпионат мира, неудачно выступив на чемпионате России.