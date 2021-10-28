Рональд Куман покинул "Барселону" после поражения

Нидерландский специалист Рональд Куман ушёл с тренерского поста испанского футбольного клуба "Барселона". По сообщению пресс-службы команды, такое решение было принято после поражения в матче с мадридской сборной.

Матч каталонской команды против "Райо Вальекано" состоялся в минувшую среду. Хозяева поля отвоевали победу со счётом 0:1.

Тренер объявил, что попрощается с игроками и сотрудниками "Барселоны" сегодня, передаёт ТАСС.

Рональд Куман занимал пост главного тренера больше года. Под его наставничеством в этом сезоне испанская "Барселона" набрала 15 очков и заняла девятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов на счету у клуба одна победа после трёх туров.

По сообщению СМИ, решение об уходе Куман принял несамостоятельно, его уволили. Как пишет РИА Спорт, первым претендентом на место главного тренера стал экс-игрок клуба Хави, возглавляющий катарский "Аль-Садд".