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Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"

Спорт

Президент РФ отметил победу российских киберспортсменов, выигравших чемпионат мира по Dota-2.

Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"

Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $18 млн. Финальный матч с командой из Китая закончился со счётом 3:2 в пользу россиян.

Владимир Путин не оставил без внимания знаковую победу российских игроков.

"Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!" — гласит официальное поздравление главы государства.

Путин похвалил сплочённость наших ребят.

"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", — отметил президент России.

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Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 - Москва 24
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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